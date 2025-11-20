Laura Matamoros, estremecida al recordar su primer embarazo: "Fue tremendo, era muy joven y tenía otra proyección"

Laura Matamoros, hija de Marián Flores y Kiko Matamoros, es una exitosa influencer que conquista a miles de seguidores. En sus redes, muestra su vida y desde hace años documenta lo que le ocurre: desde su embarazo a los 24 años hasta su reciente realidad como madre soltera.

Uno los puntos de inflexión de su vida fue su primer embarazo. Apenas llevaba un año con su pareja, Benji Aparicio, cuando descubrió que iba a tener un hijo con 24 años. "Llevábamos un año, pero en realidad 6 meses de relación", nos cuenta, "convivimos muy poco".

Al principio, el miedo y las dudas asaltaron a Laura, que confiesa que tenía otros planes de futuro. "Era muy joven, fue tremendo", señala. La presión de la paternidad hizo que Laura y Benji se separaran a los meses de tener al niño, pero más tarde volvieron a darse una segunda oportunidad y tuvieron un segundo hijo antes de volver a romper.

Hoy, Laura disfruta de la maternidad soltera y tiene claro que sus hijos son el mejor regalo que le ha dado la vida. ¡Dale al play para escucharla!