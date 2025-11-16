Yatra abandona el plató de La Voz tras la espectacular actuación de un talent

Los segundos Asaltos han tenido de un nivel muy alto, los talents se han dejado la piel en cada actuación. Una de las más sorprendentes ha sido la de Pedro, el barcelonés ha dado un nivel muy alto dejando a todo el mundo estupefacto en el plató. Los coaches se han quedado maravillados, las caras de incredibilidad han sido las protagonistas tras su actuación.

Sebastián Yatra ha sido uno de los más sorprendidos, llegando incluso a abandonar del plató. El colombiano se ha despedido en tono de broma, "me encantó pasar por el programa" ha dicho mientras recogía sus cosas y enfilaba la salida. En el back stage del Equipo Mika se han echado las manos a la cabeza con la interpretación de Pedro, celebrando el gran éxito del talent.

"Nos has cortado la respiración ha todos", ha añadido Eva González. Los coaches han comenzado con sus métodos de persuasión, Malú ha criticado la estrategia de Yatra al salirse del plató para atraer al talent a su equipo. "Ni se te ocurra ir a Colombia, que tu y yo tenemos mucho de lo que hablar" le ha dicho la coach a Pedro para intentar convencerle.

¡Espectacular lo vivido en el plató de La Voz!