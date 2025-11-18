Contenido extra
“¡Me habéis pillado!”: los talents del segundo Asalto de La Voz se enfrentan al reto más divertido
Improvisación, risas y mucha música. Antes de subirse al escenario, los talents sacaron su lado más divertido detrás de las cámaras del programa. ¡Descúbrelo!
Entre ensayo y ensayo, los talents del segundo Asalto de La Voz demostraron que además de talento vocal… ¡también tienen mucha creatividad!
Detrás de las cámaras, se enfrentaron a un juego muy divertido: sobres numerados con diferentes retos musicales. Cada uno debía elegir uno al azar y cumplirlo sobre la marcha.
Los sobres escondían desafíos como cantar “un temazo actual”, “una canción internacional” o “una canción que te dé energía, para el gym”. Las reacciones no tardaron en llegar: “¡Me habéis pillado en esta!”, pero todos se lo tomaron con mucho humor:, "¿Ah, que tengo que cantar en inglés?”
Risas, improvisación y mucho talento se mezclaron en este divertido momento detrás de las cámaras de La Voz. Una manera diferente de ver a los talents soltarse, disfrutar y mostrar su personalidad fuera del escenario, ¡pero sin dejar de lado la música!
