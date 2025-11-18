Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido extra

“¡Me habéis pillado!”: los talents del segundo Asalto de La Voz se enfrentan al reto más divertido

Improvisación, risas y mucha música. Antes de subirse al escenario, los talents sacaron su lado más divertido detrás de las cámaras del programa. ¡Descúbrelo!

Talent de La Voz 2025

Talents de La Voz 2025

Publicidad

Entre ensayo y ensayo, los talents del segundo Asalto de La Voz demostraron que además de talento vocal… ¡también tienen mucha creatividad!

Detrás de las cámaras, se enfrentaron a un juego muy divertido: sobres numerados con diferentes retos musicales. Cada uno debía elegir uno al azar y cumplirlo sobre la marcha.

Los sobres escondían desafíos como cantar “un temazo actual”, “una canción internacional” o “una canción que te dé energía, para el gym”. Las reacciones no tardaron en llegar: “¡Me habéis pillado en esta!”, pero todos se lo tomaron con mucho humor:, "¿Ah, que tengo que cantar en inglés?”

Risas, improvisación y mucho talento se mezclaron en este divertido momento detrás de las cámaras de La Voz. Una manera diferente de ver a los talents soltarse, disfrutar y mostrar su personalidad fuera del escenario, ¡pero sin dejar de lado la música!

Malú ayuda a su talent en uno de los ensayos más duros: "Tienes que salir del bucle

Malú ayuda a su talent en uno de los ensayos más duros: “Tienes que salir del bucle”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Josep Borrell en Espejo Público.

Josep Borrell contradice a la OTAN: "Nadie puede saber con certeza que Putin vaya a atacar a un país de la Alianza"

Talent de La Voz 2025

“¡Me habéis pillado!”: los talents del segundo Asalto de La Voz se enfrentan al reto más divertido

Paloma San Basilio

Paloma San Basilio habla de su pionera separación: "El concepto de matrimonio para toda la vida era una cadena"

"Alto y listo": Itziar Miranda y Angy Fernández flipan con Fernando Romay y su lógica para afrontar El 1%
El VIP de El 1%

"Alto y listo": Itziar Miranda y Angy Fernández flipan con Fernando Romay y su lógica para afrontar El 1%

Susanna Griso, indignada con Ábalos.
Investigación PSOE

El enfado de Susanna Griso con José Luis Ábalos por su trato a una periodista de Antena 3: "Este grado de paternalismo es insoportable"

Declaración de la 'fontanera'.
Investigación abierta

El veredicto del periodista Jesús Morales: "Si el PSOE no se desmarca de Leire Díez estará demostrando cierta culpabilidad"

Espejo Público analiza la declaración de la conocida como 'fontanera' del PSOE Leire Díez. La exmilitante socialista se desvincula del partido y reitera que si mantuvo reuniones con dirigentes políticos fue en calidad de periodista por el 'caso Villarejo'.

"Son situaciones que hay que evitar": consejos de supervivencia, por Gotzon Mantuliz
Con Mario Vaquerizo

"Son situaciones que hay que evitar": consejos de supervivencia, por Gotzon Mantuliz

Los invitados se han enfrentado al test aventurero de Trancas y Barrancas.

Álvaro Morte en El Hormiguero

Hoy, noche de cine en El Hormiguero de la mano de Álvaro Morte

Revive la entrevista completa a Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo en El Hormiguero

¡Alto voltaje! Marron sorprende a Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz con unos juguetes dopados

¡Alto voltaje! Marron sorprende a Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz con sus 'juguetes dopados'

Publicidad