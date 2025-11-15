¡Vuelven las batallas cruzadas! Las últimas plazas de los Directos, en juego en el Asalto Final de La Voz

El próximo viernes, nuestros talents se juegan su última oportunidad para llegar a la fase de Directos de La Voz. Llega el Asalto Final, una noche cargada de emociones con el regreso de las batallas cruzadas.

Dos talents se enfrentarán sobre el escenario y, con la música como arma, deberán convencer y cautivar al público, que será el encargado de decidir quién va a los Directos y quién se queda en el camino.

“Es duro”, avisa Pablo López, con ganas de presenciar estas batallas cruzadas en las que solo puede quedar uno. El próximo viernes, a las 22.00 horas, llega el Asalto Final de La Voz en Antena 3. ¡No te lo pierdas!