Arranca el segundo Asalto de La Voz con los equipos de Pablo López y Mika

El segundo Asalto de La Voz arranca con el listón muy alto. Llega el turno para Pablo López y Mika que llegan dispuestos a luchar por mantener a sus mejores artistas y elegir quiénes continuarán en la carrera hacia los Directos.

Acompañados por sus asesores, Chiara y Carla Morrison, ambos equipos se enfrentan a una gala que promete ser una auténtica montaña rusa de emociones.

La noche comenzará de la mejor manera posible: Mika y Carla Morrison se subirán al escenario para interpretar ‘Diamantes’, una actuación elegante y llena de conexión que deslumbrará a todo el plató.

Un arranque cargado de sensibilidad y talento que dejó claro que la gala estaría a la altura de las expectativas.

Mientras tanto, Malú y Sebastián Yatra, que ya vivieron intensas emociones con sus equipos en la primera noche de Asaltos, aún guardan sus robos estratégicos y podrían cambiar el rumbo del programa en cualquier momento. Con los nervios a flor de piel y la emoción garantizada, La Voz promete otra noche mágica donde cada actuación puede ser decisiva.

Victoria, Oihan, Diva y Antía ya tienen su plaza en los Directos

Los primeros nombres de los Directos de La Voz ya están confirmados. Victoria y Oihan, elegidos por Malú y Sebastián Yatra, consiguieron su pase directo tras conquistar a sus coaches con actuaciones llenas de emoción y verdad.

A ellos se suman Diva, robada por Mika en un giro lleno de emoción, y Antía, que ahora continúa su camino en el equipo de Pablo López tras un robo más que anunciado.

Cuatro artistas que han demostrado que el talento, la sensibilidad y la entrega son las claves para seguir brillando en la fase más emocionante del programa: