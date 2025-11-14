Pablo López y Mika se sinceran junto a sus asesoras Chiara y Carla: “En La Voz también se aprende del corazón”

Los coaches Pablo López y Mika protagonizaron un momento muy especial junto a sus asesoras Chiara Oliver y Carla Morrison antes del arranque del segundo Asalto de La Voz. En una entrevista llena de risas, emoción y reflexiones, los cuatro artistas compartieron lo que han aprendido unos de otros en esta etapa del programa, donde el trabajo en equipo y la conexión emocional han sido claves.

Carla Morrison destacó una de las grandes lecciones que se lleva de trabajar con Mika: “Ser honesto contigo mismo para poder ser honesto con los demás, aunque a veces eso no sea lo que nos gusta escuchar.” Entre bromas, el coach internacional confesó cuál considera que es el mejor consejo de su asesora: “Callarse,” dijo entre risas, demostrando la complicidad que han compartido durante todo el proceso.

Por su parte, Chiara Oliver confesó lo que ha aprendido de Pablo López durante los Asaltos: “Que se tienen que tomar las decisiones con el corazón.” Y el coach andaluz añadió que también se lleva grandes lecciones de su asesora: “Es puro corazón.”

Una conversación sincera, divertida y llena de cariño que refleja la magia que se crea entre los coaches y sus asesores dentro y fuera del escenario de La Voz.