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¿Verdadero o falso?: Edurne, Orozco, Ana Mena y Luis Fonsi se sinceran antes de la Semifinal de La Voz Kids

Los coaches se enfrentan a nuestro test más sincero de '¿Verdadero o Falso?': entre lágrimas, dudas de última hora y favoritismos, los artistas no se han librado de responder a ninguna pregunta.

“Hay muchas cosas que se llevan por dentro”: Los coaches de La Voz Kids se sinceran con el juego de ‘Verdadero o falso’

“Hay muchas cosas que se llevan por dentro”: Los coaches de La Voz Kids se sinceran con el juego de ‘Verdadero o falso’

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Con un pie ya en la Semifinal de La Voz Kids, hemos querido conocer más detalles sobre la experiencia de los coaches en esta edición jugando al mítico juego de ‘Verdadero o falso’.

Con el tema de las lágrimas en el plató, Edurne no ha dudado en confesar que ¡ella ha llorado mucho más que los propios talents! Por su parte, Antonio Orozco ha reconocido que, aunque no se le note tanto, lleva la emoción por dentro.

Sobre las dudas con sus decisiones Ana Mena lo ha dejado claro: “Era difícil, porque había un nivel altísimo”. En la misma línea, Fonsi ha explicado que, aunque muchas veces se ha replanteado sus decisiones, el tiempo le ha demostrado que hizo lo correcto. Eso sí, si en algo han coincidido todos es en que jamás se han arrepentido de girar su silla. De hecho, Edurne y Orozco han coincidido en su confesión: muchas veces se quedan con las ganas de darle al pulsador.

La pregunta más comprometida ha llegado con el tema de las preferencias. Mientras que Edurne, Ana Mena y Luis Fonsi han asegurado con rotundidad que no tienen ningún favorito, Orozco ha roto los esquemas con su respuesta: ¡él sí tiene un predilecto, pero es un secreto absoluto! ¿Quieres ver cómo han reaccionado a todas las preguntas? ¡Dale al play al vídeo y no te pierdas sus declaraciones al completo!

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