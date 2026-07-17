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Ordenatriz nos desvela los mejores trucos para planchar sin complicaciones

Ordenatriz nos enseña como debemos tratar una prenda antes de comenzar a plancharla y algún que otro truco que desconocías.

Ordenatriz plancha

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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En la nueva sección de Ordenatriz te traemos uno de los mejores trucos para planchar la ropa de forma fácil y sin riesgos. Comienza prepanrado una mezcla a partes iguales de alcohol y agua destilada en un pulverizador. Rocía ligeramente la prenda y, a continuación, plánchala con normalidad. Este sencillo truco ayuda a eliminar las arrugas con mayor facilidad.

Si se trata de un tejido especialmente resistente, puedes colocar un trozo de papel de aluminio debajo de la funda de la tabla de planchar. El calor se reflejará y facilitará el alisado de la prenda.

Aunque, gracias al pulverizador y a que estires la ropa con las manos, la prenda estará lista para empezar a planchar, si tiene bordados, estampados o logotipos termoadhesivos, lo más recomendable es utilizar una plancha vertical para evitar daños.

Otro truco muy útil, y que quizá no conozcas, consiste en colgar el vestido o el traje que vayas a ponerte en el baño mientras te duchas con agua caliente. El vapor ayudará a reducir las arrugas de forma natural, dejando la prenda mucho más lisa sin necesidad de plancharla por completo.

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