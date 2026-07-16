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¡Te contamos cómo!

Consigue un autógrafo exclusivo de Edurne o Luis Fonsi, coaches de La Voz Kids 2026

Responde a una pregunta muy especial y llévate un autógrafo en metacrilato de Edurne, Fonsi, Ana Mena y Orozco. ¡Te contamos cómo!

Edurne y Luis Fonsi, coach de Antena 3

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Si eres fan de La Voz Kids, esta es tu oportunidad. Queremos celebrar esta edición con vosotros y por eso sorteamos dos autógrafos oficiales de Edurne y Luis Fonsi, dos de los coaches que han acompañado a los talents en su camino hacia la gran final.

Participar es muy sencillo. Solo tienes que contarnos qué es lo que más te gusta de Edurne o de Fonsi como coaches de La Voz Kids. La respuesta más original se llevará un autógrafo firmado, un recuerdo único y exclusivo del programa.

Si quieres el autógrafo de Ana Mena o de Antonio Orozco, te lo contamos en las redes sociales de La Voz Kids cómo conseguirlo. No dejes pasar la oportunidad de conseguir un recuerdo exclusivo del programa.

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Hazte con un autógrafo de los coaches de La Voz Kids 2026

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Antena 3 » Programas » La Voz Kids

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