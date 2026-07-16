¡Te contamos cómo!
Consigue un autógrafo exclusivo de Edurne o Luis Fonsi, coaches de La Voz Kids 2026
Responde a una pregunta muy especial y llévate un autógrafo en metacrilato de Edurne, Fonsi, Ana Mena y Orozco. ¡Te contamos cómo!
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Si eres fan de La Voz Kids, esta es tu oportunidad. Queremos celebrar esta edición con vosotros y por eso sorteamos dos autógrafos oficiales de Edurne y Luis Fonsi, dos de los coaches que han acompañado a los talents en su camino hacia la gran final.
Participar es muy sencillo. Solo tienes que contarnos qué es lo que más te gusta de Edurne o de Fonsi como coaches de La Voz Kids. La respuesta más original se llevará un autógrafo firmado, un recuerdo único y exclusivo del programa.
Si quieres el autógrafo de Ana Mena o de Antonio Orozco, te lo contamos en las redes sociales de La Voz Kids cómo conseguirlo. No dejes pasar la oportunidad de conseguir un recuerdo exclusivo del programa.
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Hazte con un autógrafo de los coaches de La Voz Kids 2026
¿Quieres una firma de Ana Mena, Edurne, Orozco o Luis Fonsi? ¡Te contamos cómo conseguirlo!
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