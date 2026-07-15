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"Estoy preparado": los talents se quitan los nervios antes del Asalto final de La Voz Kids con un divertido experimento

Después de largas jornadas preparándose para el Asalto final, los talents se han relajado un poco haciendo unos dibujos de lo más chulos.

Los talents se quitan los nervios antes del Asalto final de La Voz Kids con un divertido experimento

Los talents se quitan los nervios antes del Asalto final de La Voz Kids con un divertido experimento

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Antes de enfrentarse al Asalto final, los talents de La Voz Kids tenían que calmar los nervios y destensarse después de tantos días de ensayos y trabajo duro. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que jugando?

Los cantantes tenían que dibujar lo que quisieran en una cuchara y después… ¡el dibujo aparecía flotando en el agua! Algunos han optado por hacer una ‘V’ de La Voz, las más pequeñas han elegido un corazón y otros han dibujado una estrella. ¡Estos talents sí que son unas verdaderas estrellas!

Aunque no era nada fácil, los dibujos les han quedado ideales. Se han divertido mucho con el experimento y ahora sí, estaban preparados para salir a darlo todo sin nada de nervios ¡Dale al play y no te lo pierdas!

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