¿Puede tocarme ser jurado de Begoña Gómez? ¿Me puedo negar?: Lorena García cuenta cómo se libró

La lista de personas candidatas a componer el jurado popular que decidirá sobre la culpabilidad o no de Begoña Gómez de los delitos de Tráfico de Influencias o Malversación, ya ha sido publicada en el BOE.

Isabel Rábago, periodista y abogada, colaboradora habitual de Espejo Público, relataba los aspectos fundamentales que hacen seleccionable a un ciudadano para formar parte de un jurado popular. También qué circunstancias lo impiden o pueden ser consideradas a fin evitar ser miembro de esta forma de participación ciudadana en la administración de justicia penal.

Ser mayor de 65 años, tener alguna dolencia justificada, tener relación con el caso, o estar implicado en otro procedimiento penal, son algunos de los motivos por los que uno puede ser excluido.

¿Me puedo librar?

La periodista Gema López consultaba a la letrada si puede negarse a participar de un jurado mientras Juan Diego Madueño reconocía no ser partidario de este mecanismo de juicio y no obstante, que aceptaría sin dudar el encargo. La presentadora de Espejo Público de Verano, Lorena García, reconocía que en su día recibió la notificación que le comunicaba que había sido seleccionada para un jurado. La periodista cuenta que presentó unas objeciones que fueron atendidas.

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