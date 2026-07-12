Luis Fonsi plantea retirarse de la música tras escuchar a Eduardo en La Voz Kids: “Es una falta de respeto”

Eduardo fue el encargado de poner el broche de oro a una noche de Asaltos finales impresionante. El joven talent de Antonio Orozco cerró la gala por todo lo alto con una interpretación inolvidable de ‘La niña de fuego’.

Todos y cada uno de los coaches y asesores se deshicieron en elogios hacia el increíble despliegue de talento del sevillano. De hecho, Luis Fonsi le dijo que le habían dado ganas de retirarse después de ver a una persona de 13 años con tanto talento.

“¡Es insultante!”, exclamaba el puertorriqueño, atónito ante semejante demostración de arte. ¡Haz clic en el vídeo de arriba para revivir este momento!

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