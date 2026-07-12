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Mejores momentos | Asalto final

Luis Fonsi plantea retirarse de la música tras escuchar a Eduardo en La Voz Kids: “Es una falta de respeto”

El artista aseguró que es incluso “insultante” lo bien que canta el joven talent.

Luis Fonsi

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Eduardo fue el encargado de poner el broche de oro a una noche de Asaltos finales impresionante. El joven talent de Antonio Orozco cerró la gala por todo lo alto con una interpretación inolvidable de ‘La niña de fuego’.

Eduardo, talent de La Voz Kids

Todos y cada uno de los coaches y asesores se deshicieron en elogios hacia el increíble despliegue de talento del sevillano. De hecho, Luis Fonsi le dijo que le habían dado ganas de retirarse después de ver a una persona de 13 años con tanto talento.

“¡Es insultante!”, exclamaba el puertorriqueño, atónito ante semejante demostración de arte. ¡Haz clic en el vídeo de arriba para revivir este momento!

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