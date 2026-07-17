La porra de Espejo Público para la final del Mundial contra Argentina: "Casi todas las IAS pronostican a España ganadora"

Ya solo quedan dos días para el partido más importante de la Selección Española desde hace ya 16 años. España vuelve a jugarse una final de Mundial, y esta vez contra posiblemente el eslabón más fuerte del torneo: Argentina. El equipo albiceleste es el gran favorito y el que parece declarado ganador casi desde el inicio de la competición. Pero desde que hemos llegado a la final, existen dudas sobre si realmente podrá hacerse con su cuarta copa del mundo.

A dos días de la gran cita, en Espejo Público también han querido hacer su particular porra sobre el desenlace de la final. Y, curiosamente, tanto los colaboradores como las principales herramientas de inteligencia artificial coinciden en un mismo pronóstico: España llega con opciones muy reales de levantar el título.

Más de un 50% de probabilidad de ganar según, la IA

Según ChatGPT, la selección española parte con un 60% de probabilidades de victoria frente al 40% de Argentina, destacando como principal argumento la solidez defensiva del conjunto español. Grok, por su parte, prevé una final mucho más equilibrada, aunque también se inclina por España con un 52% de opciones y se atreve incluso con un resultado: 2-1. Claude también apuesta por un triunfo español por 2-1, otorgándole un 58% de probabilidades, después de haber acertado el triunfo de España frente a Francia.

Entre los colaboradores tampoco faltaron los pronósticos optimistas. Javi Revuelta fue el más atrevido al vaticinar un contundente 3-0, recordando la histórica final de la Eurocopa de 2012 ante Italia. Además, advirtió que España debe evitar llegar con el marcador ajustado a los últimos minutos, ya que considera que Argentina ha demostrado una gran capacidad para reaccionar en los finales de partido. Cruz Sánchez de Lara apuesta por una victoria española por 2-1 o 3-2, mientras que Lorena García también se suma al 2-1 como resultado más probable.

Revuelta también analizó el inédito descanso de media hora que habrá durante el encuentro, asegurando que ese tiempo extra permitirá un mayor margen para las indicaciones tácticas. En su opinión, aunque el parón puede enfriar las piernas de los jugadores, también podría beneficiar especialmente a futbolistas veteranos como Lionel Messi, que con 38 años agradecería disponer de más tiempo para recuperarse antes de afrontar la segunda mitad.

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