Paco Marhuenda, contra el ministro Óscar Puente por el caso de Begoña Gómez: "Si no eres un ignorante, te lees la sentencia y luego opinas"

Paco Marhuenda, como catedrático, conoce bastante bien el mundo de la universidad pública y explicaba el trabajo y dedicación que le ha costado conseguir a él una cátedra. No está para nada extrañado ni mucho menos escandalizado por el proceso judicial que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de Tráfico de Influencias y Malversación. Sí le sorprende la opinión del ministro Óscar Puente dado que es jurista.

La Audiencia Provincial de la Comunidad de Madrid sacaba de la lista del juez Peinado dos de esos presuntos delitos, los de Apropiación Indebida y Corrupción en los Negocios. Esta misma instancia regional sí avalaba sin embargo el juicio con jurado popular a la esposa del presidente del Gobierno. Todo por unanimidad. El periodista y director del periódico La Razón considera que el ministro de transportes opina sin leerse esta última decisión, "controvertida para un ignorante", decía Paco.

"Es de manual"

El juicio a Begoña Gómez sigue un curso normal en opinión de Marhuenda, que argumentaba lo insólito de la "cátedra exprés" conseguida por la mujer de Pedro Sánchez: "El tema de Begoña Gómez es de manual. Begoña no es licenciada, no es doctora, no es funcionaria de la universidad (...)".

"No he encontrado una cátedra igual", manifestaba afirmando que ha preguntado a numerosos compañeros del gremio académico: "¿Hay alguien que tenga una cátedra igual?, no la hay", concluía, al mismo tiempo que citaba la sentencia, insistiendo en el fallo al unísono de los cinco jueces responsables de la AP.

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