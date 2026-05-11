Edurne la lía y bloquea a Luis Fonsi: “Te juro que ha sido sin querer”

La actuación de ‘Unstoppeable’ de Mia ha supuesto un pleno en La Voz Kids. Sin embargo, la joven estrella no ha tenido finalmente la capacidad de elegir entre los cuatro coaches. ¡Todo por un error de Edurne!

Mientras Edurne hablaba con la concursante, no podía evitar gesticular. Esto ha provocado que, ¿accidentalmente?, pulsara el bloqueo a su compañero Luis Fonsi. Su reacción ha sido instantánea, disculpándose con él: “Te juro que ha sido sin querer”. Ahora bien, la duda de sí efectivamente ha sido un error prevalece.

Fonsi, lamentándose de su mala suerte, ha querido felicitar a Mia a pesar de tener que asumir que no podía terminar en su equipo. Edurne, además de pedir perdón, le ha pedido que se fuera con ella; aunque la pequeña parece que todavía “se lo tiene que pensar”.

Por mucho que no fuera su intención, las normas de La Voz Kids se deben acatar. Edurne, arrepentida; Luis Fonsi, con las manos en la cabeza. Y es que esta interpretación ha sido totalmente impactante. ¿Tú qué crees? ¿Ha sido un fallo inocente o todo estaba calculado? ¡Dale play al vídeo y saca tus propias conclusiones!