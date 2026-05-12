El sábado a las 22:00 horas
Luis Fonsi indignado en La Voz Kids: "Esto no se hace, 23 años de amistad por la ventana"
Las estrategias y la competición entre los coaches va en aumento para conseguir a los mejores talents en sus equipos, disfruta del nuevo programa de La Voz Kids el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.
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La Voz Kids se estrenó líder y arrasó en su estreno en la noche del sábado, el programa presentado por Eva González ha comenzado una temporada llena de emoción, con mucho más show y más comtetitividad entre los coaches.
Ana Mena, Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco sacarán todas sus armas para formar sus equipos con las mejores voces. Una estrategia que a Luis Fonsi le termina molestando, "esto no se hace, 23 años de amistad por la ventana" ha dicho el coach de La Voz Kids ante sus compañeros.
Disfruta del nuevo programa de La Voz Kids, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.
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