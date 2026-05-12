Luis Fonsi indignado en La Voz Kids: "Esto no se hace, 23 años de amistad por la ventana"

La Voz Kids se estrenó líder y arrasó en su estreno en la noche del sábado, el programa presentado por Eva González ha comenzado una temporada llena de emoción, con mucho más show y más comtetitividad entre los coaches.

Ana Mena, Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco sacarán todas sus armas para formar sus equipos con las mejores voces. Una estrategia que a Luis Fonsi le termina molestando, "esto no se hace, 23 años de amistad por la ventana" ha dicho el coach de La Voz Kids ante sus compañeros.

Disfruta del nuevo programa de La Voz Kids, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.