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Claudia consigue cantar junto a Ana Mena antes de abandonar La Voz Kids: “Vamos a vernos mil veces”

Puede que Claudia no haya conseguido entrar en esta edición de La Voz Kids; sin embargo, es indiscutible que se lleva a casa uno de los momentos más emotivos de su vida.

Claudia consigue cantar junto a Ana Mena antes de abandonar La Voz Kids: “Vamos a vernos mil veces”

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Borja Tamayo
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Los nervios han jugado una mala pasada a Claudia y, desafortunadamente, ninguno de los coaches ha llegado a darse la vuelta con su actuación. No obstante, la concursante sí ha tenido un momento inolvidable junto a Ana Mena, quien se ha subido con ella al escenario de nuevo para cantar ‘Madrid City’ en un emocionante dúo.

Ahora bien, antes de hacerlo, Ana ha demostrado que los nervios también llegan a las grandes estrellas cuando tenía que repasar su propia canción antes de entonarla. Un bonito recordatorio hacia Claudia de que todavía tiene mucha carrera por delante, la cual la cantante cree que las llevará a cruzarse de nuevo: “Vamos a vernos mil veces”.

“Quisiera que esta noche no se acabe”, dice la canción. Una letra que sin duda las dos han sentido en lo más profundo en esta mágica velada que, a pesar de no haber terminado con la joven dentro del programa, pocos de los allí presentes lograrán olvidar.

Y es que el resto de los coaches contemplaban el dúo con las lágrimas a punto de aflorar, fruto del enorme sentimiento que ambas estaban depositando en cada nota. ¡Dale play al vídeo de arriba y revive esta actuación tantas veces como quieras!

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