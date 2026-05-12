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Los momentos más virales del estreno de La Voz Kids: del megabloqueo de Orozco al pleno de Triana
Vota por tu momento más top de la primera noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids.
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La Voz Kids ha arrancado por todo lo alto con una primera noche repleta de emoción, sorpresas y decisiones que ya han dado mucho que hablar. Desde actuaciones que han puesto los pelos de punta hasta giros inesperados de los coaches, el estreno ha dejado momentos inolvidables.
Desde la espectacular apertura con ‘Hey Jude’, que emocionó desde el primer segundo, hasta decisiones inesperadas de los coaches, el estreno no ha dejado indiferente a nadie.
A continuación, repasamos los momentos más destacados de la gala… ¿Cuál ha sido tu favorito?
Ranking: primeras Audiciones a ciegas de La Voz Kids
- 1
Triana, de 7 años, consigue el primer pleno
La talent más pequeña de la edición conquistó a los cuatro coaches y firmó uno de los grandes momentos de la noche.
- 2
Los coaches abren la temporada con ‘Hey jude’
Un arranque mágico con los cuatro coaches sobre el escenario interpretando un himno que emocionó desde el primer segundo.
- 3
Orozco hace historia con el megabloqueo y el arrepentimiento
El coach utilizó las nuevas armas del programa para asegurarse dos voces clave: Celia, con el megabloqueo, e Isabel, con el botón de arrepentimiento.
- 4
Ana Mena cumple sueños sobre el escenario
La coach vivió momentos muy especiales cantando junto a varios talents, haciendo realidad uno de sus mayores sueños.
- 5
El superbloqueo de Edurne a Fonsi… ¿sin querer?
Uno de los momentos más comentados: Edurne bloquea a Fonsi en plena batalla por un talent. Ella asegura que ha sido sin darse cuenta.
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