Los momentos más virales del estreno de La Voz Kids: del megabloqueo de Orozco al pleno de Triana

La Voz Kids ha arrancado por todo lo alto con una primera noche repleta de emoción, sorpresas y decisiones que ya han dado mucho que hablar. Desde actuaciones que han puesto los pelos de punta hasta giros inesperados de los coaches, el estreno ha dejado momentos inolvidables.

Desde la espectacular apertura con ‘Hey Jude’, que emocionó desde el primer segundo, hasta decisiones inesperadas de los coaches, el estreno no ha dejado indiferente a nadie.

A continuación, repasamos los momentos más destacados de la gala… ¿Cuál ha sido tu favorito?