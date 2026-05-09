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La reacción de los coaches al ver a esta talent de 7 años cantar por Rocío Jurado

El estreno de La Voz Kids arrancó con la actuación de la pequeña Triana que desató la emoción en el plató con ‘Señora’.

La reacción de los coaches al ver a esta talent de 7 años cantar por Rocío Jurado

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Celia Gil
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La pequeña Triana fue la primera en subirse al escenario de La Voz Kids y conquistar a todos con su actuación de ‘Señora’, el mítico tema de Rocío Jurado.

Con tan solo 7 años, la talent deslumbró desde el primer momento. Antonio Orozco fue el primero en girarse, incapaz de resistirse a su voz, y poco después Edurne también pulsó el botón.

Pero la sorpresa fue a más: Luis Fonsi y Ana Mena no tardaron en unirse, logrando así el primer pleno de la noche y de la edición. Las reacciones lo decían todo… los coaches quedaron completamente fascinados con Triana.

“No te puedo creer”, confesaba Fonsi, emocionado al terminar la actuación. Ahora, tras hacer historia en el estreno, Triana tendrá que tomar una difícil decisión: elegir con qué coach quiere continuar su aventura en La Voz Kids.

Manuel Turizo

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