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Así vivieron los coaches la grabación de la nueva promo de La Voz Kids: "Nos dejamos llevar por la emoción"

Edurne, Ana Mena, Luis Fonsi y Orozco comparten los detalles del rodaje y cómo vivieron una grabación llena de momentos únicos.

Ana Mena coach de La Voz Kids

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La Voz Kids ya tiene fecha de estreno. El próximo 9 de mayo llega la nueva temporada, tal y como anunciaron los coaches en El Hormiguero con el tráiler más especial. en el que acaban ‘volando’ tras la actuación de una talent.

El avance, que ya ha sorprendido por su espectacularidad, esconde detrás un gran trabajo de producción. Los propios coaches nos desvelan cómo fue la grabación de esta promoción tan especial: “Un talent empieza a cantar en el escenario y nosotros alucinamos, nos dejamos llevar por la emoción y es tal emoción…”, explica Edurne.

“Que nos vuela la cabeza, literalmente”, añade Luis Fonsi, en referencia a ese momento en el que la emoción se transforma en una imagen visual única. Ana Mena, que se estrena como coach esta temporada, también destaca la intensidad de las voces y Edurne afirma que conoce de sobra esa sensación: “Algunos niños me hacen sentir todo eso”, comenta.

La grabación dejó momentos muy especiales entre los coaches. “Muchas risas, mucha faceta de actuar”, añade la coach madrileña, mientras Fonsi subraya la conexión entre ellos: “La química entre los coaches es muy bonita, muy honesta”. Por su parte, Orozco no ocultó su emoción: “Estoy un poco flipado, y a veces pienso qué habré hecho yo en la vida para que me pasen cosas así”.

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