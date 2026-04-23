Ana Mena debuta como coach de La Voz Kids: ilusión y corazón sobre el escenario

Ana Mena no solo ha destacado durante su carrera por la música. La artista andaluza comenzó dando sus primeros pasos en la gran pantalla, dónde empezó a hacerse conocida gracias a su destreza en el mundo del cine.

La cantante y actriz ha triunfado en España y también fuera de nuestras fronteras. Antes de convertirse en una estrella del pop español, Ana triunfó en Italia con su éxito ‘D'estate non vale’, una canción que le hizo ganar popularidad internacional.

La artista malagueña nos ha brindado grandes éxitos musicales como ‘Quiero decirte’, junto al cantante español Abraham Mateo, o su gran hit musical ‘A un paso de la luna’, junto al rapero italiano Rocco Hunt.

Su primera vez sentada en el sillón de La Voz Kids

La cantante internacional participará por primera vez como coach dentro del programa, aunque no es la primera vez que forma parte de él. La andaluza ya brindó una espectacular actuación en la final de 2022 con su canción ‘Música ligera’, junto a los cuatro finalistas de la edición.

Ana Mena compartirá esta edición con dos coaches experimentados, tanto en el programa como en el panorama musical: Antonio Orozco y Luis Fonsi. Además de ellos, la otra presencia femenina será la de Edurne, quien repite por segunda vez en La Voz Kids.

La artista más joven de la edición

Pese a ser la novata entre los coaches, Ana Mena es la que más se acerca en edad a los participantes del programa, una ventaja que podría llevarla a crear una mayor conexión con los concursantes. La artista se ha estrenado en otros programas musicales en los que ha estado rodeada de los más pequeños.

El hecho de ser la más joven de la edición puede ser de gran ayuda a Ana, ya que muchos niños están más acostumbrados a escuchar sus canciones. Esto podría influir en que se sientan más identificados con ella, sobre todo en las elecciones de las ‘audiciones a ciegas’. ¿Triunfará Ana Mena en su debut como coach?