Luis Fonsi en estado puro: así el coach más carismático que llega a La Voz Kids 2026

La estrella internacional de pop urbano es reconocida en todo el mundo rompiendo récords dentro de la industria musical gracias a su gran éxito ‘Despacito’, que se convirtió en la primera canción en superar los 5.000 millones de visualizaciones en YouTube.

Fonsi no es solo conocido dentro del mundo del reguetón, ya que también irrumpió con fuerza en el pop español con canciones como ‘No me doy por vencido’ o ‘Corazón en la maleta’, cautivando a toda una generación que admira el timbre de voz del cantante.

El cantautor viene de cerrar un año mágico con su gran gira ’25 años Tour’, en la que celebró su trayectoria musical, incluyendo a España con su parada en el Movistar Arena de Madrid, y concluyendo la gira en su país natal, Puerto Rico.

Fue el coach ganador de La Voz en 2023

Luis Fonsi consiguió su primera victoria en el programa tras haber llegado a la final en dos ocasiones anteriores. Elsa Tortonda, que ya había participado en La Voz Kids en el equipo de Melendi, fue la mejor voz de España en 2023. La extremeña eligió a Luis Fonsi por delante de Antonio Orozco en las audiciones a ciegas, una decisión que marcó su futuro dentro del programa.

El puertorriqueño es el cantante que más veces ha participado en La Voz, junto a Pablo López y Antonio Orozco. Sin embargo, pese a eso, solo ha conseguido ganar en una edición y ser subcampeón en las ediciones de 2020 y 2021.

La ilusión de conseguir su doblete si gana La Voz Kids

En esta edición, Luis Fonsi compartirá silla junto con otro veterano, Antonio Orozco, quien buscará su primera victoria en Antena 3. Una vez más, Edurne aportará su experiencia musical por segundo año consecutivo. El nuevo rostro de esta edición será Ana Mena: la malagueña se estrena como coach en La Voz Kids.

Pese a ser uno de los coach más veteranos, es la primera vez que se enfrenta al desafío de rodearse de los talentos más jóvenes en solitario, ya que en la edición de 2022 fue el asesor de David Bisbal en La Voz Kids. El artista internacional busca escribir su nombre en la amplia lista de cantantes que han conseguido ganar La Voz y La Voz Kids. ¿Será capaz de conseguirlo en su primera edición?