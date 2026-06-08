Un momento “muy mágico”: Daniela cumple su sueño y canta junto a Ana Mena

Daniela llegó desde Madrid con tan solo 10 años con la ilusión de formar parte de La Voz Kids. Sin embargo, pese a su increíble voz y su dulce timbre, ninguno de los coaches se dio la vuelta para incorporarla a su equipo.

Pese a que esto pudiese suponer un revés para la pequeña, todos los artistas se han sentado alrededor suyo para hacerle entender que todavía tiene mucho margen de mejora y que seguro que conforme vaya creciendo su voz madurará hasta convertirse en algo más espectacular aún.

Daniela, antes de despedirse, le ha pedido a Ana Mena cantar ‘Carita triste’ uno de los singles más escuchados de la malagueña. Fundiéndose en una actuación inolvidable con uno de sus mayores referentes, la joven ha conseguido recuperar la sonrisa y cumplir su sueño de compartir micrófono junto a Ana, que ha asegurado que ha sido un momento muy especial.

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