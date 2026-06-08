María Teresa Atienza, testigo del discurso del papa León XIV ante el Congreso: "Daban ganas de grabar las caras de alguno"

Madrid encara las últimas jornadas de una visita papal que ya deja una huella imborrable en la ciudad. Desde su llegada, León XIV ha seguido una intensa agenda institucional y religiosa que ha congregado a millones de personas en distintos puntos de la capital.

Uno de los momentos más destacados se ha producido este lunes, cuando el pontífice ha intervenido ante los diputados en el Congreso, un acontecimiento sin precedentes que marca un hito en la historia de la Santa Sede.

El Congreso se ha hundido en aplausos ante el discurso del Papa, con la ovación más larga hasta el momento vivida en el hemiciclo, de 7 minutos. En él, ha condenado la guerra, la "descalificación" de los políticos y ha abogado por la paz y el amor.

María Teresa Atienza, directora del medio católico Omnes, ha estado presente durante el discurso. "Los siete minutos de ovación han sido impresionantes", afirma, "algún espontaneo ha gritado "viva el Papa" y no sabíamos de qué bancada venía, pero se ha secundado".

Sin embargo, asegura que ha habido quien se ha podido sentir apelado durante las críticas de León XIV a las desacreditaciones entre políticos. "Daban ganas de grabar las caras de alguno", señala Atienza, "alguno pensaría: "lo dice por el de al lado"".

León XIV hace historia en nuestro país. Una visita que será difícil de olvidar para la capital española. ¡Dale al play para verlo!

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