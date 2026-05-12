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Mejores momentos | 12 de mayo

Maca se redime y sale por la puerta grande con el Bote en su poder

¡Qué forma de cambiar la suerte hasta el triunfo absoluto! Maca ha caído en el Bote en el mejor momento.

Maca se redime y sale por la puerta grande con el Bote en su poder

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Si se lo hubiesen dicho al principio del programa, no se lo habría creído. Y es que Maca ha protagonizado una de las peores experiencias en La ruleta de la suerte cuando se ha equivocado al resolver uno de los paneles.

Pero este desastre, afortunadamente ha durado poco porque justo después ha pasado a colocarse la primera en la carrera hacia la Final de La ruleta de la suerte al resolver otro panel.

Del desastre a colocarse la primera en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte

Y por si fuera poco, la del atril rojo ha caído en el ansiado gajo dorado resolviendo también este panel por 1.300 euros que suma a lo que ya tenía acumulado.

En resumen, Maca jugará el Panel Final de La ruleta de la suerte con 2.200 euros en su poder. ¡Enhorabuena!

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