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Mejores momentos | 12 de mayo

La decepción invade a Maca tras equivocarse al resolver el panel

Los nervios y la prisa al resolver han dejado a Maca con un mal sabor de boca: un fallo que tardará en olvidar.

La decepción invade a Maca tras equivocarse al resolver el panel

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Cristina García Chacón
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Este panel ha sido uno de los primeros en los que Maca ha podido jugar. La del atril rojo ha caído en gajos generosos hasta llegar a acumular 550 euros en su marcador antes del desastre.

Jorge Fernández y Laura Moure siempre lo dicen: calma a la hora de resolver. Ambos aconsejan a los concursantes que lean el panel despacio para evitar errores como el que ha tenido lugar hoy.

Maca se ha confundido al leer una de las palabras y, aunque se ha retractado en ese mismo instante, no lo han podido dar por válido porque ya había pronunciado la palabra erróneamente.

La decepción se ha apoderado de esta concursante que, ha dejado el panel perfecto para que lo acabe resolviendo su compañera de atril.

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