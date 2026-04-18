Conocemos a Laura Moure y Jorge Fernández a fondo: las 20 preguntas personales que lo dicen todo

Gracias a este test hemos podido conocer mejor a Laura y a Jorge…y eso que ya han pasado veinte años desde que empezó el programa. Ambos nos han contado sus rutinas, sus momentos favoritos durante el día, hasta nos han desvelado el rincón preferido de su casa.

El embarazo de Laura Moure hace que su momento favorito del día sea la comida porque, como ha dicho Jorge Fernández, ahora tiene que comer por dos. Sin embargo, el presentador no se ha salido de su hoja de ruta y ha destacado el deporte por encima de cualquier otra afición.

Jorge querría ser como su perra ‘Mika’ si fuera un animal, a Laura le gustaría ser invisible si tuviera un superpoder y a ambos les gusta el rock, pero tanto uno como otro tienen claro que sus personas ‘vitamina’, con la que no pueden pasar un día sin hablar, son sus familias.

Al finalizar, Laura y Jorge han elegido los aniversarios y los carnavales como sus especiales favoritos de La ruleta de la suerte. La entrevista ha terminado con una pregunta que ha fascinado a todo el equipo: “¿Cuál es la mejor manera de terminar una entrevista?”

¡No te pierdas todo lo que nos han contado en el vídeo!