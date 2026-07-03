¡Pelos de punta! J Kbello desafía la gravedad al ritmo de Imagine Dragons

El palmarés de J Kbello en esta edición de Tu cara me suena es impresionante. Cinco son las victorias que ha conseguido hasta la fecha, siendo la última el numerazo de Super Bowl que la semana pasada nos regaló junto a Nia como Bruno Mars y Beyoncé.

Para esta primera semifinal de Tu cara me suena, en la que se juega pasar directamente a la final, el pulsador ha querido que el gaditano se meta en la piel de una banda estadounidense que no ha dejado de regalarnos hits desde que se originó a finales de la década de los 2000: Imagine Dragons.

Con el tema ‘Radioactive’, J Kbello ha protagonizado un número que pasa directamente a la historia de Tu cara me suena como uno de los más espectaculares. El concursante se ha colgado por los aires para tocar un bombo y cantar parte de la canción.

El público y el jurado se han vuelto completamente locos en ese momento y han disfrutado de la actuación como si fuese una final. ¡Revive esta imitación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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