¿Malú en La ruleta de la suerte? Judith se anima a imitarla en su presentación

Los nervios han traicionado a Judith en La ruleta de la suerte, cuando ha dicho de dónde venía, ¡ha confundido Barcelona con Madrid! Al presentador le ha hecho mucha gracia esta equivocación. “Es que me gusta mucho Madrid y lo quería decir para que quedara constancia”, ha dicho la concursante entre risas.

Judith ha sido muy simpática en su presentación y nos ha contado que la gente dice que se le da muy bien imitar a Malú. El presentador no ha querido desperdiciar la oportunidad y le ha pedido una demostración, “Tenemos que opinar nosotros”, ha dicho.

La concursante se ha animado con un trocito de la canción ‘Aprendiz’ y lo ha hecho fantástico. El público le ha animado con un gran aplauso y Jorge Fernández le ha dicho que en La Voz todos hubiesen girado su silla. ¡Qué bien! Dale al play para escuchar esta gran imitación.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas