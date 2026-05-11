“Se nota que tienes un corazón enorme”: Manuel le regala a Ana la segunda parte del Gran Premio

Caer en el Se lo doy no ha sido un problema para Manuel, porque aún quedándose sin nada, le ha regalado la segunda parte del Gran Premio a Ana que ya tenía la otra mitad del gajo.

“Se nota que tienes un corazón enorme”, le asegura Jorge Fernández a Manuel tras ser testigo de la generosidad del concursante.

Y es que al regalar este gajo a la del atril azul, Manuel se arriesgaba a que ella misma le quitase la primera posición en la carrera a la final de La ruleta de la suerte.

Sin embargo, Manuel, lejos de sentirlo, no ha parado de animar a Ana cuando le ha llegado el turno de jugar hasta conseguir el pase a la Final. ¡Cuánta bondad y generosidad en este programa!