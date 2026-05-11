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Mejores momentos | 11 de mayo

“Se nota que tienes un corazón enorme”: Manuel le regala a Ana la segunda parte del Gran Premio

El concursante del atril amarillo ha caído en el Se lo doy y no ha dudado ni un momento a quién se lo va a regalar.

“Se nota que tienes un corazón enorme”: Manuel le regala a Ana la segunda parte del Gran Premio

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Caer en el Se lo doy no ha sido un problema para Manuel, porque aún quedándose sin nada, le ha regalado la segunda parte del Gran Premio a Ana que ya tenía la otra mitad del gajo.

“Se nota que tienes un corazón enorme”, le asegura Jorge Fernández a Manuel tras ser testigo de la generosidad del concursante.

Y es que al regalar este gajo a la del atril azul, Manuel se arriesgaba a que ella misma le quitase la primera posición en la carrera a la final de La ruleta de la suerte.

Sin embargo, Manuel, lejos de sentirlo, no ha parado de animar a Ana cuando le ha llegado el turno de jugar hasta conseguir el pase a la Final. ¡Cuánta bondad y generosidad en este programa!

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