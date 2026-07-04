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Gala 12 | Actuación

Pepa Romero debuta en Tu cara me suena con una hipnótica Marisol

La presentadora y colaboradora de Y ahora Sonsoles se ha estrenado en Tu cara me suena con una actuación que no ha dejado indiferente a nadie.

Pepa Romero debuta en Tu cara me suena con una hipnótica Marisol

Pepa Romero debuta en Tu cara me suena con una hipnótica Marisol

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Patri Bea
Patri Bea
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Pepa Romero ha sido la invitada de la primera semifinal de la decimotercera edición de Tu cara me suena y ha querido sorprender al público y al jurado metiéndose en la piel de una de las niñas prodigios más reconocidas de nuestro país: Marisol.

Con el tema ‘Tu nombre me sabe a yerba’, Pepa Romero nos ha transportado a la década de los setenta, en la que Marisol había conquistado al público con su timbre de voz y su soltura sobre el escenario.

Pepa Romero ha conseguido captar la esencia de la artista imitada y ha conseguido sacarle una sonrisa de oreja a oreja al presidente del jurado. ¿Os gustaría que fuese concursante de la próxima edición? ¡Revive su actuación completa dándole al play al vídeo de arriba!

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