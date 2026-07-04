Pepa Romero debuta en Tu cara me suena con una hipnótica Marisol

Pepa Romero ha sido la invitada de la primera semifinal de la decimotercera edición de Tu cara me suena y ha querido sorprender al público y al jurado metiéndose en la piel de una de las niñas prodigios más reconocidas de nuestro país: Marisol.

Con el tema ‘Tu nombre me sabe a yerba’, Pepa Romero nos ha transportado a la década de los setenta, en la que Marisol había conquistado al público con su timbre de voz y su soltura sobre el escenario.

Pepa Romero ha conseguido captar la esencia de la artista imitada y ha conseguido sacarle una sonrisa de oreja a oreja al presidente del jurado. ¿Os gustaría que fuese concursante de la próxima edición? ¡Revive su actuación completa dándole al play al vídeo de arriba!

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