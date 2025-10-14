MEJORES MOMENTOS | 14 DE OCTUBRE
Jorge Fernández confiesa su cantante favorito: “Tengo una camiseta firmada por él”
Nuestro presentador tiene mucha suerte ya que a cualquier persona le gustaría tener un disco o una camiseta firmada por su cantante preferido.
Este panel hablaba sobre un tesoro musical: “Un disco firmado por tu cantante favorito”. Borja ha acertado este panel y el presentador, Jorge Fernández ha confesado: “Yo la suerte que tengo es que tengo una camiseta firmada por mi cantante favorito”.
Jorge Fernández con esta declaración ha contado su anécdota, pero además, ha dejado claro quién es su cantante favorito. El presentador tiene mucha suerte en tener esa camiseta firmada por su cantante ya que a cualquier fan le gustaría.
¡No te pierdas este momentazo y descubre en el vídeo de arriba el cantante preferido de Jorge Fernández!
