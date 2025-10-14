¡Una tirada fantástica! Mónica consigue un Bote de 1.775 euros

El pase a la Gran final de La ruleta de la suerte esta vez sólo podía ser de Inés. Mónica, la concursante del atril amarillo, no tenía dinero suficiente para adelantar a Inés, ni parecía que lo pudiera conseguir.

La única opción de la concursante del atril amarillo para pasar a la final era caer en el gajo del Bote. Esta era una tirada complicadísima y muy larga, pero Mónica lo ha conseguido. Jorge Fernández ha comentado: “Ha sido una tirada fantástica”.

Mónica con su tirada ha realizado un gran logro. Pero ha dejado a Inés con muy mal sabor de boca ya que la concursante del atril rojo ya pretendía pasar a la Gran final. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!