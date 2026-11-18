Jorge Fernández no es de los que ocultan sus emociones cuando le toca presentar un tema que no le termina de gustar. Dado que el reggaetón forma parte de los géneros que más odia, es habitual que esto suceda. Sin embargo, en esta ocasión, las tornas se han dado la vuelta cuando se encontraba de frente con OBK.

“¡Ostras! Lo que estoy viendo aquí”, exclamaba sorprendido, mientras leía su pantalla personal: “¿Vamos a cantar OBK?”. La emoción se apoderaba del presentador, alabando a esta emblemática banda de electrónica de los años 90 en España: “Es un tema que forma parte del álbum ‘Momentos de fe’ de 1993”.

Antonio ha sido el encargado de resolver el panel, aprovechando un pequeño error de su compañero Carlos, y la banda ha arrancado con la interpretación en directo. Una versión vibrante que Joaquín Padilla y sus músicos han perpetrado a la perfección para terminar de conquistar al presentador e incluso a una fan que se escondía entre el público.