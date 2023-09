Abierto el casting para participar en 'La ruleta de la suerte'

Si ya te has inscrito anteriormente y tienes una ficha en nuestra base, no puedes volver a hacer la inscripción. Si ya lo hiciste alguna vez durante estos últimos años, no te dejará hacerlo de nuevo y te dará error.

Así que, si nunca te has inscrito, puedes hacerlo ahora:

Tendrás que rellenar un formulario y subir tres fotos (primer plano, cuerpo entero y alguna foto divertida) y un vídeo de 1 minuto máximo de duración.

Después de eso te haremos más preguntas sobre el programa y sobre ti (no tienes que contestar todo de golpe, aunque no son preguntas difíciles).

Cuando hayas finalizado las tres páginas del formulario ya habrás hecho todo lo que está en tu mano para concursar y tu camino hacia La Ruleta de la Suerte habrá comenzado.

¡Que la suerte te acompañe!