Laura Moure da la bienvenida a su hija Zoe y muestra la primera foto de su "nueva realidad"

Laura Moure atraviesa uno de los momentos más felices de su vida tras convertirse en madre de una niña a la que ha llamado Zoe. La querida integrante de La ruleta de la suerte ha hecho pública la primera instantánea de la recién nacida a través de sus redes sociales, acompañando la imagen de un emotivo mensaje en el que reflexiona sobre el inicio de esta nueva etapa familiar.

Con la llegada de Zoe, la presentadora se toma un merecido descanso para volcarse por completo en los primeros días de vida de su pequeña.

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