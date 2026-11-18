El público de La ruleta de la suerte no es un público cualquiera: es una audiencia increíble que se deja la voz en cada tirada. Y es que, sin ellos, muchos de los concursantes dejarían escapar buenas oportunidades. Una realidad que Isa ha podido vivir en sus propias carnes.

Cuando Carlos perdía su turno con 250€ acumulados en su marcador, Isa se encontraba frente a la posibilidad de utilizar su Me lo quedo para robárselos directamente. “Hago caso al público, yo creo”, decía la concursante: “Venga, lo voy a utilizar”.

Ahora bien, en lugar de aprovechar ese dinero para hacer girar la ruleta y seguir acumulando bote en su marcador, Isa ha optado por ir a lo seguro. Puede que no se haya llevado una ola del público; no obstante, gracias al consejo recibido, ha evitado irse de vacío del programa.