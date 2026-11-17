El Panel con Bote puede cambiar las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Y es que, si bien Carlos no parecía ser el que iba a pasar a jugar la Gran Final, esta penúltima prueba ha cambiado su suerte radicalmente.

Heredando el turno de las manos de Lucía, el concursante se ha dispuesto a sumar dinero en su marcador y acumularlo en el Bote. Ahora bien, la suerte no ha estado precisamente de su lado, en especial cuando caía en el Se lo doy y cedía todo lo que tenía a Carolina.

Justo después, Carlos iba a parar al Bote; no obstante, todavía no conocía la respuesta correcta. Ha dejado pasar la oportunidad y ha vuelto a tirar, logrando comprar dos vocales que le han ayudado a adivinar el mensaje oculto en la pantalla de Brian.

De este modo, el concursante ha tirado de nuevo y, esta vez, ha caído en la casilla dorada cuando sabía cómo resolver el panel. ¡Increíble! Carlos se ha llevado 1.475€ del Bote, que se sumaban a sus 50€ en el marcador y, con el premio que tenía previamente, se ha colado en la Gran Final.