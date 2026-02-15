Desternillante
"Me cago en el que lo inventó": Juan del Val carga duramente contra los grifos con sensor
El colaborador ha asegurado que el inventor de este tipo de grifos es "un psicópata".
Publicidad
Antes de despedir la semana en El Hormiguero, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val para llevar a cabo su habitual tertulia de actualidad.
Tras la charla que han mantenido, el presentador le ha cedido la palabra a Juan, que estaba dispuesto a cerrar el programa con una de sus polémicas opiniones.
En esta ocasión, el colaborador ha decidido cargar duramente contra los grifos con sensor. Según ha dicho, siempre funcionan mal y ha asegurado que los inventores son "unos psicópatas". ¡No te lo pierdas!
Publicidad