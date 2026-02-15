La relación de Xavier y Luis Font, de Locomía, de la tensión al acercamiento para salvar a uno de los hermanos

Xavier Font fue el fundador de Locomía, el grupo que puso banda sonora a toda una generación. Sin embargo, también fue acusado de su estrepitosa caída y numerosas traiciones al resto de sus miembros.

La tensa relación entre Luis y Xavier Font

Durante años, la distancia entre los hermanos era evidente, tanto que pasaron mucho tiempo sin hablarse y cortaron todo tipo de contacto. Sin embargo, hoy la situación ha cambiado.

Ante la difícil realidad a la que se enfrenta Luis Font, que se ha visto obligado a vivir en la calle, su hermano ha decidido prestarle su ayuda. Xavier Font se ha convertido en el mayor apoyo de su hermano Luis, mandándole ropa, dinero y todo lo que necesite.

La difícil situación de Luis Font

Luis ha atravesado circunstancias difíciles, viviendo en la calle y cantando en el metro hasta que una familia mexicana lo acogió y ahora vive en el país americano. Durante este tiempo, ha tenido que luchar por salir adelante.

Pese a todo, Luis Font asegura que es feliz y que ha podido reconectar consigo mismo y con relaciones que había perdido, como la de su hermano Xavier Font. Un reencuentro de lo más esperado y que se ha convertido en un salvavidas.