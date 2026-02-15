Alya y su hijo llegan a la mansión Albora sin saber que ya no podrán marcharse: esta noche, gran estreno de En tierra lejana

Alya aterriza en Mardin con una única misión: enterrar a su marido, Boran, y cumplir su última voluntad. Pero al bajar del coche con su hijo, la realidad de la familia Albora se impone de inmediato. No han llegado a un hogar, sino a un territorio dominado por las armas.

Cihan los lleva a la mansión Albora bajo una vigilancia constante. Nada más llegar, el jefe del clan toma el control absoluto de la situación. Para evitar que el ataúd cause revuelo entre la gente, ordena que Alya y el pequeño entren primero. Es el primer contacto de la mujer con un mundo de reglas estrictas que no comprende y que le generan una gran desconfianza.

Mientras ella mira con miedo a los hombres armados que custodian cada rincón, el pequeño Cihan Deniz lo mira todo con asombro. “¿Es un castillo de las películas?”, pregunta a su tío. Cihan le asegura que sí, y que desde ahora ese lugar también le pertenece.

Sin embargo, para Alya, el recibimiento no puede ser más hostil: su suegra, Sadakat, la acusa directamente de la muerte de Boran y la trata con un desprecio insoportable. Atrapada en un lugar donde no es bienvenida y donde las costumbres la asfixian, intentará huir con su hijo esta misma noche.