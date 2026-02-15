Los retos a los que se enfrentarán los concursantes en el séptimo programa de El Desafío

La apnea será la prueba a la que se tendrá que enfrentar Jessica Goicoechea. Eva Soriano formará parte de la banda de Dani Fernández en su próximo desafío.

Daniel Illescas y Willy Bárcenas se jugarán el liderato en un nuevo duelo en El Puente. El Equilibrio sobre rodillos será el reto para Patricia Conde.

El escapismo de una urna con hielo será el desafío para Eduardo Navarrete, la Danza al cubo es para María José Campanario y José Yélamo tendrá que realizar una Marcha atrás imposible.