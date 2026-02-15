Antena3
Los retos a los que se enfrentarán los concursantes en el séptimo programa de El Desafío

En el próximo programa recibiremos la visita de Dani Fernández y se vivirá un duelo entre Daniel Illescas y Willy Bárcenas.

Los retos a los que se enfrentarán los concursantes en el séptimo programa de El Desafío

Julio Gil López
La apnea será la prueba a la que se tendrá que enfrentar Jessica Goicoechea. Eva Soriano formará parte de la banda de Dani Fernández en su próximo desafío.

Daniel Illescas y Willy Bárcenas se jugarán el liderato en un nuevo duelo en El Puente. El Equilibrio sobre rodillos será el reto para Patricia Conde.

El escapismo de una urna con hielo será el desafío para Eduardo Navarrete, la Danza al cubo es para María José Campanario y José Yélamo tendrá que realizar una Marcha atrás imposible.

Juandi celebra con un chapuzón los 4:47 minutos de Daniel Illescas en la apnea

Los retos a los que se enfrentarán los concursantes en el séptimo programa de El Desafío

Arguiñano, sobre el truco del aceite de Joseba: "Eres como una máquina alemana"

La relación de Xavier y Luis Font, de Locomía, de la tensión al acercamiento para salvar a uno de los hermanos

Mejores momentos | 14 de febrero

“Ha sido un poco kamikaze”: estas concursantes ignoran su regla y pierden todo su dinero en Atrapa un millón

Mejores momentos | 14 de febrero

“Me iba a enfadar mucho”: esta regla de las concursantes evita que madre e hija pierdan más dinero en Atrapa un millón

Mejores momentos | 14 de febrero

El aplaudido proyecto que tienen esta madre y su hija para fomentar el cultivo del arándano: “Que no se pierda”

Teresa madre y Teresa hija quieren el dinero de Atrapa un millón para montar un centro de investigación y formación agrícola en Huelva, con la esperanza de que no se abandone el campo.

Mejores momentos | 14 de febrero

“No nos la sabemos”: Carla y Paula confían en su intuición en la ronda final, ¿será suficiente para ganar 25.000 euros?

Las hermanas han llegado a la última pregunta de Atrapa un millón con un fajo de billetes. ¿Lograrán?

Paula y Carla pierden medio millón de euros por culpa de la Renfe: “No lo teníamos muy claro”

La fugaz experiencia de Paula como frutera en un supermercado: “Estuve un día por error, pero aprendí mucho”

La crítica de Lola Lolita a Willy Bárcenas: “Te he visto un poco descoordinado”

