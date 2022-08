¡Sin alcohol! El consejo de Arguiñano para sustituirlo en las carrilleras guisadas

Algunas de las recetas que habitualmente tomamos en nuestras contienen una dosis de alcohol, ya puede ser vino, whisky o, incluso, cerveza. Este complemento, al igual que la sal, se usa para intensificar el sabor y el aroma de los alimentos, no para adoptar el propio sabor del licor.

Arguiñano no hace excepción en sus recetas con este ingrediente, como pasa en su receta de carrilleras de ternera con pastel de patata. Pero sí que hace alusión a qué otros complementos pueden usar la gente que no puede tomar o que no tolera el alcohol de ningún tipo.

Estos otros ingredientes que aconseja Arguiñano como ejemplo son: mosto de vino tinto y caldo de verdura. Aunque a ellos se pueden añadir otros como: zumo de arándanos, zumo de uva, zumo de manzana o agua.