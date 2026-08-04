El 'bar de los horrores de Leganés' cuyo dueño fue asesinado en su interior: un local okupado escenario de violaciones

El padre de Alberto fue asesinado en su propio bar de Leganés (Madrid) hace años. Ahora el establecimiento permanece okupado y los propietarios son incapaces de recuperar esta propiedad. El local se ha usado como punto de venta de droga y en él se han cometido incluso violaciones.

Cuenta Alberto que tras cerrar el bar alquilaron el establecimiento a un chico que subarrendó la parte de arriba a modo de vivienda a una familia. A partir de ahí empezaron los problemas. La parte de arriba aún permanece okupada. Espejo Público ha hablado con los okupas. Aseguran que no es nada fácil encontrar otra opción habitacional y no pueden marcharse.

"Los okupas nos dan largas cada vez que intentamos echarles"

Carmen y Alberto, madre e hijo, ya no saben qué hacer para recuperar el establecimiento. Los okupas les dan largas cada vez que intentan echarles de su local. Calcula que ha perdido una gran suma de dinero porque ellos se hacen cargo de los gastos de luz y ahora tienen que hacer una reforma porque la empresa eléctrica les ha quitado el contador de luz.

Carmen se encuentra agotada por esta situación. Cuentan con los servicios de una empresa mediadora que está al cargo de los trámites legales y esperan poder recuperar pronto este local familiar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.