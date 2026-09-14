“¡Esta receta sale redonda!”: Albóndigas con queso en salsa de zanahorias de Arguiñano

Ingredientes (4 p.):

600 g de carne picada (500 de ternera + 100 de cerdo)

100 g de queso edam

1 huevo

50 g de miga de pan

100 ml de leche

harina para enharinar

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta negra

perejil

Para la salsa de zanahoria:

8 zanahorias (600 g aprox.)

2 dientes de ajo

1 cebolleta

150 ml de vino oloroso

1 l de caldo de carne

aceite de oliva virgen extra

sal

Elaboración:

Para la salsa de zanahoria, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela los 2 dientes de ajo, córtalos en daditos e introdúcelos. Corta la cebolleta en dados y agrégala. Sazona y cocina las hortalizas a fuego medio durante 2-3 minutos.

Pocha las verduras | antena3.com

Pela las zanahorias, córtalas en dados, incorpóralas a la cazuela, sazona y sigue pochando durante 10-15 minutos. Vierte el vino y dale un hervor fuerte para que se evapore el alcohol. Agrega el caldo, pon a punto de sal y cocina a fuego medio durante 30 minutos aproximadamente. Pasa todo al vaso batidor y tritura hasta conseguir una salsa homogénea. Resérvala.

Para hacer la masa de las albóndigas, desmenuza la miga de pan y ponla en un bol. Vierte la leche y deja que se empape bien.

Añade la miga de pan a la masa de las albóndigas | antena3.com

Pon la carne en un bol amplio. Añade un huevo, sal y pimienta recién molida. Escurre la miga de pan y agrégala. Añade perejil picado al gusto. Mezcla bien y después, amasa con las manos hasta obtener una masa homogénea. Deja que repose durante 15 minutos aproximadamente.

Calienta unos 150 ml de aceite en una sartén. Corta el queso en dados. Haz bolas con la masa y mete un trozo de queso dentro de cada bola. Pásalas por harina y fríelas en la sartén a fuego moderado hasta que se doren por fuera y se hagan bien por dentro para que el queso se funda.

Pasa las albóndigas por harina y friélas | antena3.com

Ponlas en una cazuela limpia y vierte la salsa por encima.

Menea la cazuela para que las albóndigas se impregnen bien con la salsa. Cocina a fuego suave durante 8-10 minutos.

Sirve en cada plato un cucharón de salsa de zanahoria y coloca encima 4 albóndigas por ración. Decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Mezcla los ingredientes de las albóndigas con suavidad para que queden unidos sin apelmazar la carne.

Consejo:

Si no tienes vino oloroso, puedes utilizar vino blanco o incluso cerveza.

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