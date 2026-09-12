Ni jabón ni frotar fuerte: así consigues quitarte el olor a ajo de las manos en unos segundos

Joseba Arguiñano ha preparado una deliciosa receta de crepes de espinacas con pollo César junto a Dafne Fernández. La actriz se ha desenvuelto muy bien en la cocina, compartiendo algún que otro truco con el chef.

Pero los trucos van y vienen en Cocina abierta de Joseba Arguiñano, y el chef ha puesto a Dafne a pelar un ajo. Ella lo ha hecho a su manera, pero lo que más detesta es que se le quede el olor en las manos.

Por ello, el chef le ha pedido que ponga el ajo a un lado y se han ido juntos al fregadero. Joseba le ha explicado a Dafne que, al frotar las manos, el olor se impregna dentro de las uñas.

Así, el truco consiste básicamente en abrir el grifo para que el agua corra por las manos, llevándose el mal olor. “Si frotas mucho, la lías más”, reconoce Joseba. ¡Dale al play y descubre este truco!

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