Gema y Mayte, enfermas oncológicas sobre el colapso en urgencias: "Mi hija me decía, 'mamá duele', y no pude llevarla por mi enfermedad"

Las urgencias en Ceuta, han llegado a una situación límite tras la llegada de más de 70.000 migrantes el pasado mes de julio. Las urgencias se han visto aumentadas por las amenazas de brotes de sarna y tuberculosis. Gema y Mayte, dos enfermas oncológicas y vecinas ceutíes, han denunciado el colapso: "Tenemos miedo de que nos peguen algo porque tenemos las defensas muy bajas".

Destacan que ahora mismo no tienen que ir pero, si se pusieran malas, "no podríamos ir", confirma Gema. En urgencias, la mayoría de las asistencias que se atienden son por gastroenteritis, amigdalitis, fiebre, vómitos y muchas heridas infectadas. Además, tres casos de tuberculosis. Mientras que en los asentamientos y entre los militares se han registrado casos de sarna y hongos

"No escuchamos 'sarampión' desde hace años"

Gema y Mayte responden a la pregunta de las enfermedades mas comunes entre los migrantes y hablan del sarampión: "No escuchamos esa palabra desde hace años". Además, Mayte cuenta que su hija tiene un dolor en la pierna que le decía "mamá me duele" y tuvo que aliviárselo ella misma porque, repite, "no puedo ir a urgencias".

Cuenta Raúl García, periodista de Espejo Público desde Ceuta que hay incluso personas que prefieren montarse en un ferry e irse a un hospital en la península. A dichas informaciones, Gema responde que una propia trabajadora de hospital le ha confirmado que "las ambulancias están saturadas". "Compartimos camillas, sillas de ruedas tercermundistas y no da tiempo a desinfectarlo".

Retrasos en citas y operaciones

El colapso en urgencias ha provocado numerosas cancelaciones o reprogramaciones de citas, a Mayte le han modificado una prueba con la anestesista que tenía el jueves pasado para este, "espero que me la puedan hacer". "Hacen guardias de 24 horas", están colapsados afirma Mayte.

En directo en Espejo Público, pudo intervenir Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta y cuenta que "sólo hay un hospital" y la entrada de más de 70.000 personas, ha generado un "caldo de cultivo y propagación de enfermedades".

"Los médicos están exhaustos, no vemos el refuerzo del personal médico" y confirman que han tenido dos bajas médicas y una renuncia en lo que va de crisis migratoria. "Esto es un auténtico caos, el sistema va a colapsar desde dentro", finaliza Roviralta.

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