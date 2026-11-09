Varias mujeres increpan a Margarita Robles en Ceuta y le piden más efectivos y protección: "Ayúdenos, las calles están vacías"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha regresado este lunes a Ceuta, donde ha visitado la Comandancia General y el acuartelamiento González-Tablas, sede del Grupo de Regulares de Ceuta n.º 54. Es su segunda visita a la ciudad autónoma desde la llegada de un elevado número de personas migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

Durante los actos, varias mujeres han increpado a la ministra para reclamar más efectivos y mayor protección para el personal desplegado en la ciudad. Una de ellas le ha pedido que el trabajo de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como el de los militares, se reconozca como profesión de riesgo.

Robles ha respondido que se trata de una cuestión administrativa que, a su juicio, no "cambia nada" en la situación de estos profesionales. Las asistentes han discrepado y han defendido que "se lo merecen".

El intercambio ha subido de tono cuando las mujeres han reclamado una mayor presencia de efectivos en las calles. "Nos prometieron militares en las puertas de los colegios y no es cierto", ha reprochado una de ellas.

La ministra ha defendido el homenaje al personal desplegado en Ceuta y ha asegurado que los militares son "el orgullo de la gente". "Estoy muy orgullosa de nuestros militares, están haciendo un trabajo excepcional", ha afirmado.

El pasado 23 de octubre, Robles también visitó Melilla para asistir a la toma de posesión del nuevo comandante general de la ciudad, el general de división Fernando Ruiz Gómez.

Amnistía Internacional denuncia 28 casos de presuntos abusos

La visita se produce después de que Amnistía Internacional presentara los resultados de una investigación en Ceuta en la que afirma haber documentado 28 casos de presuntas palizas, humillaciones, vejaciones y otros abusos atribuidos a militares. Entre las personas afectadas, según la organización, hay 13 menores.

Según Amnistía Internacional, 18 de esos casos se habrían producido después de que el Ministerio de Defensa anunciara que investigaría tanto las primeras denuncias de la organización como los audios publicados por 'elDiario.es', relativos a presuntas palizas y torturas a personas migrantes por parte de miembros de las Fuerzas Armadas.

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