Receta de sopa César de Joseba Arguiñano: “Si te gustan los lácteos, vas a triunfar”

Si quieres sorprender en tu casa con una rica sopa, Joseba Arguiñano nos ha propuesto una rica sopa César con los ingredientes muy parecidos a la clásica ensalada con ese nombre y es ideal para los amantes de los lácteos por la cantidad del queso que lleva la elaboración.

Ingredientes (4 p.):

1/2 pechuga de pollo

1 puerro

100 g de judías verdes

100 g de queso parmesano

150 g de queso manchego

1 cucharada de mostaza de Dijon

huevo batido y pan rallado (para empanar)

1/2 l de nata líquida

1 l de caldo de pollo

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta negra

perejil

Elaboración:

Para la sopa, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Retira las puntas de las judías verdes y córtalas en rombos pequeños. Limpia el puerro y córtalo en rodajas. Introduce las hortalizas en la cazuela y sofríelas durante 8-10 minutos. Después, vierte el caldo y la nata líquida. Ralla el queso parmesano y agrégalo. Deja que se cocine durante 10-12 minutos.

Vierte la nata en la sopa | antena3.com

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta la pechuga de pollo y cocínala por un lado hasta que se dore. Dale la vuelta y úntala con la mitad de la mostaza. Cuando se dore por el otro lado, dale de nuevo la vuelta y úntala con el resto de la mostaza. Tapa y deja que se cocine a fuego suave durante 10 minutos. Reserva.

Frie las pechugas | antena3.com

Calienta un dedo de aceite en una sartén. Corta el queso manchego en 8 triángulos y pásalos por huevo batido y pan rallado. Fríelos vuelta y vuelta, hasta que queden crujientes. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.

Fríe las cuñas de queso | antena3.com

Filetea la pechuga y pon unos trozos en el fondo de cada plato. Sirve la sopa por encima y acompaña con el queso crujiente. Decora con perejil.

Consejo:

Si quieres, puedes añadir a la sopa en el momento de servir unas gotas de zumo de limón fresco y pimienta negra recién molida para despertar todos los sabores.

Consejo:

Puedes elegir otro queso para rebozar, pero ten en cuenta que sea firme para que soporte bien la temperatura.