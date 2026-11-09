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Receta de sopa César de Joseba Arguiñano: “Si te gustan los lácteos, vas a triunfar”

Joseba Arguiñano nos ha enseñado a hacer una sopa distinta para entrar en calor en estos días de fríos, una rica receta de sopa César en la que lleva los ingredientes muy parecidos a la clásica ensalada que te hará disfrutar en familia.

Sopa césar

Receta de sopa César de Joseba Arguiñano: “Si te gustan los lácteos, vas a triunfar”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Si quieres sorprender en tu casa con una rica sopa, Joseba Arguiñano nos ha propuesto una rica sopa César con los ingredientes muy parecidos a la clásica ensalada con ese nombre y es ideal para los amantes de los lácteos por la cantidad del queso que lleva la elaboración.

Ingredientes (4 p.):

  • 1/2 pechuga de pollo
  • 1 puerro
  • 100 g de judías verdes
  • 100 g de queso parmesano
  • 150 g de queso manchego
  • 1 cucharada de mostaza de Dijon
  • huevo batido y pan rallado (para empanar)
  • 1/2 l de nata líquida
  • 1 l de caldo de pollo
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • pimienta negra
  • perejil

Elaboración:

Para la sopa, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Retira las puntas de las judías verdes y córtalas en rombos pequeños. Limpia el puerro y córtalo en rodajas. Introduce las hortalizas en la cazuela y sofríelas durante 8-10 minutos. Después, vierte el caldo y la nata líquida. Ralla el queso parmesano y agrégalo. Deja que se cocine durante 10-12 minutos.

Vierte la nata en la sopa
Vierte la nata en la sopa | antena3.com

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta la pechuga de pollo y cocínala por un lado hasta que se dore. Dale la vuelta y úntala con la mitad de la mostaza. Cuando se dore por el otro lado, dale de nuevo la vuelta y úntala con el resto de la mostaza. Tapa y deja que se cocine a fuego suave durante 10 minutos. Reserva.

Frie las pechugas
Frie las pechugas | antena3.com

Calienta un dedo de aceite en una sartén. Corta el queso manchego en 8 triángulos y pásalos por huevo batido y pan rallado. Fríelos vuelta y vuelta, hasta que queden crujientes. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.

Fríe las cuñas de queso
Fríe las cuñas de queso | antena3.com

Filetea la pechuga y pon unos trozos en el fondo de cada plato. Sirve la sopa por encima y acompaña con el queso crujiente. Decora con perejil.

Consejo:

Si quieres, puedes añadir a la sopa en el momento de servir unas gotas de zumo de limón fresco y pimienta negra recién molida para despertar todos los sabores.

Consejo:

Puedes elegir otro queso para rebozar, pero ten en cuenta que sea firme para que soporte bien la temperatura.

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