Una propuesta diferente
Receta de sopa César de Joseba Arguiñano: “Si te gustan los lácteos, vas a triunfar”
Joseba Arguiñano nos ha enseñado a hacer una sopa distinta para entrar en calor en estos días de fríos, una rica receta de sopa César en la que lleva los ingredientes muy parecidos a la clásica ensalada que te hará disfrutar en familia.
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Si quieres sorprender en tu casa con una rica sopa, Joseba Arguiñano nos ha propuesto una rica sopa César con los ingredientes muy parecidos a la clásica ensalada con ese nombre y es ideal para los amantes de los lácteos por la cantidad del queso que lleva la elaboración.
Ingredientes (4 p.):
- 1/2 pechuga de pollo
- 1 puerro
- 100 g de judías verdes
- 100 g de queso parmesano
- 150 g de queso manchego
- 1 cucharada de mostaza de Dijon
- huevo batido y pan rallado (para empanar)
- 1/2 l de nata líquida
- 1 l de caldo de pollo
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- pimienta negra
- perejil
Elaboración:
Para la sopa, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Retira las puntas de las judías verdes y córtalas en rombos pequeños. Limpia el puerro y córtalo en rodajas. Introduce las hortalizas en la cazuela y sofríelas durante 8-10 minutos. Después, vierte el caldo y la nata líquida. Ralla el queso parmesano y agrégalo. Deja que se cocine durante 10-12 minutos.
Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Salpimienta la pechuga de pollo y cocínala por un lado hasta que se dore. Dale la vuelta y úntala con la mitad de la mostaza. Cuando se dore por el otro lado, dale de nuevo la vuelta y úntala con el resto de la mostaza. Tapa y deja que se cocine a fuego suave durante 10 minutos. Reserva.
Calienta un dedo de aceite en una sartén. Corta el queso manchego en 8 triángulos y pásalos por huevo batido y pan rallado. Fríelos vuelta y vuelta, hasta que queden crujientes. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.
Filetea la pechuga y pon unos trozos en el fondo de cada plato. Sirve la sopa por encima y acompaña con el queso crujiente. Decora con perejil.
Consejo:
Si quieres, puedes añadir a la sopa en el momento de servir unas gotas de zumo de limón fresco y pimienta negra recién molida para despertar todos los sabores.
Consejo:
Puedes elegir otro queso para rebozar, pero ten en cuenta que sea firme para que soporte bien la temperatura.
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