Fernando Clavijo denuncia la falta de respuesta ante el colapso migratorio en El Hierro: "Llevamos varios meses avisando de se iba a producir"

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha denunciado la situación "límite" que afrontan en El Hierro desde hace meses con motivo del colapso migratorio. La isla, con alrededor de 12.000 habitantes, ha recibido este mes de noviembre casi 8.000 personas, según Clavijo.

"Lo que más nos duele es que llevamos meses avisando de que esta circunstancia se iba a producir", ha lamentado el presidente de Canarias. Además, ha explicado que les duele que "una vez más la población y los migrantes sufran la falta de prevención y de actuación por parte del gobierno de España" en una isla en la que más del 60% de la población local no tiene infraestructuras para prestar atención sanitaria, sumado al temporal de borrasca que azota al archipiélago.

Sin atención desde Moncloa

Este martes el gobierno ha convocado una reunión extraordinaria para abordar la situación. Mientras, el presidente de Canarias ha declarado que "a día de hoy" no han respondido a su solicitud de ayuda por parte de Moncloa, aunque ha estado en contacto con Sánchez.

Fernando Clavijo ha pedido que "miremos hacia delante" y ha insistido en las actuaciones clave que se tienen que desplegar en la isla: "Necesitamos refuerzo sanitario, hay que hacer un contrato a Cruz Roja para un triaje en Las Respingas. Hay que atender a los migrantes que tienen infecciones y que los que se encuentran más graves sean atendidos en el hospital".

"Necesitamos que se refuerce el Salvamento Marítimo, la Policía y la Guardia Civil. Necesitamos que se articulen los mecanismos y quitar los cayucos del puerto de La Restinga. Necesitamos una coordinación semanal con el Estado para arrimar todos el hombro", ha continuado.

"Europa y España han mirado a otro lado"

Cuenta Fernando Clavijo que "los efectivos no han llegado" en una situación que "preveían y advertían". "Se tendrían que haber producido refuerzos" ha afirmado. "Cerrar la frontera cuando tienes miles de kilómetros de costa es muy complicado. Hay un trabajo de cooperación y trabajo en el que España y Europa han mirado a otro lado" ha considerado.

El presidente de Canarias ha destacado que "es evidente que se tiene que articular una política exterior, europea y del gobierno de España". Clavijo ha defendido que cuando esto fracasa y no se produce, los territorios como Canarias deben estar dotados con los recursos necesarios para poder atender sin que la población se vea afectada y se cumpla con los derechos humanos. "A pesar de las advertencias se nos ha querido tachar de alarmistas", ha incidido.

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